Молодой вологжанин заказал девушку через интернет, но потерял 93 тысячи рублей

Вологодская полиция возбудила уголовное дело по факту вымогательства. Молодой человек хотел получить секс-услуги, но был обманут на почти 100 тысяч рублей. Согласно информации, опубликованной пресс-службой регионального УМВД, вологжанин 2000 г.р. обратился на сайт, который предлагал интимные услуги.

Ему ответил администратор, который потребовал предоплату, а затем и страховку для безопасности девушки.

Молодой человек выполнил условия, но услугу не получил, после нескольких попыток ему сообщили о форс-мажоре и необходимости дополнительного внесения денег из-за проблем с кассой. После того, как потерпевший попытался отказаться, ему стали угрожать физическим насилием, так что он перевел на счет мошенников все оставшиеся у него деньги.

Молодой вологжанин потерял 93 тысячи рублей.