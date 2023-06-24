Первый командир Вологодского ОМОНа Сергей Голубев назвал военный мятеж ножом в спину наших ребят

Сергей Голубев озвучил свою позицию.

Сергей Голубев дал оценку происходящему в стране. Вооруженный мятеж он назвал предательством России и наших бойцов. Свою позицию Сергей Голубев, первый командир Вологодского ОМОН, старший помощник мэра города Вологды по патриотическому воспитанию, озвучил вологжанам.

Не так дано его сын Андрей Голубев, командир разведчиков, погиб в ходе специальной военной операции.

Вот как он прокомментировал обращение Президента России к нации: «То, что сейчас происходит – чистейшей воды предательство. Это ни в коем случае не вина «вагнеровцев», которых поставили перед фактом. Они действительно герои, награждены медалями и орденами. И я уверен, они все понимают и сделают правильные выводы. Это не их вина. А тому, что совершила верхушка ЧВК, нет оправдания. Это нож в спину наших ребят».

Он добавил, что абсолютно верным шагом Президента было выступить с обращением к народу и призвал не поддаваться панике. Он выразил уверенность: "В любом случае мы победим".