День рождения Вологды пройдет при комфортной погоде

В Вологодскую область возвращается тепло. 24 июня в западной части региона ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. По центру и востоку – преимущественно без осадков, днём от +19 до +24 градусов.

День города Вологды пройдет при комфортной температуре и без осадков.

В ночь на воскресенье в регионе будет от 7 до 12 тепла. Днём воскресенья воздух прогреется до +25 градусов.

В понедельник местами пройдут небольшие осадки, температура продолжит подниматься - местами до +26 градусов.

Сообщает Вологодский ЦГМС.