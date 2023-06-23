Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 15:43

День рождения Вологды пройдет при комфортной погоде

Во всей области станет теплее
Иван Чухнин

В Вологодскую область возвращается тепло. 24 июня в западной части региона ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. По центру и востоку – преимущественно без осадков, днём от +19 до +24 градусов.

День города Вологды пройдет при комфортной температуре и без осадков.

В ночь на воскресенье в регионе будет от 7 до 12 тепла. Днём воскресенья воздух прогреется до +25 градусов.

В понедельник местами пройдут небольшие осадки, температура продолжит подниматься - местами до +26 градусов.

Сообщает Вологодский ЦГМС.