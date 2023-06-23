Мэр Череповца рассказал о прекрасных бесплатных мероприятиях в эти выходные

Фото прошлого года: на сап-доску могут встать все!

Мэр Череповца озвучил программу выходных. Скучать горожанам и гостям города точно не придется. И самое главное: вход на все мероприятия совершенно бесплатный.

Тех, кого не испугало короткое похолодание, сегодня в 19:00 в Соляном саду ждет вечер живой музыки, а в субботу также в 7 вечера - дискотека под открытым небом.

Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону пройдет 23 и 24 июня в акватории Шексны. Для зрителей организованы специальные фан-зоны: на парковке у Храма Афанасия и Феодосия, на смотровой площадке Архангельского моста и на малом Первомайском пляже. Болельщиков ждет развлекательная программа, концерт и мастер-классы.

В воскресенье пройдет сап-фестиваль, который в прошлое лето вызвал немалый интерес и прошел блестяще. "Участники будут передвигаться по водной глади не только на досках, но и на яхтах и флай-бордах. Зрителей ожидают 15 интерактивных зон, которые расположатся на участке набережной от Социалистической до Горького. Кстати, обратите внимание, что подъезд к реке по улице Горького будет закрыт. Автомобили можно оставлять на парковках у здания ЧГУ на Советском проспекте, 8. Также в воскресенье будет разрешена парковка на площади Революции. Заехать туда можно будет по улице Дзержинского", - сообщает мэр.