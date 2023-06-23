Любимый праздник мастеровитых людей пройдет в Вологде

В Вологде развернулся город мастеров. Здесь проходит IX фестиваль «Город ремесел»- настоящий праздник для ремесленников и ценителей ручного труда.

Праздник отдыха и труда пройдет с 23 по 25 июня. Традиционными площадками мероприятий станут Кремлевская площадь, Кремлевский парк и набережная реки Вологды.

В программе - деловая программа, концерты, мастер-классы. На Кремлевской площади откроется интерактивная площадка «Ожившая картина ремесел». Здесь можно наблюдать за процессом создания изделий. И, конечно, у стен Кремля моно приобрести то, что изготовлено умельцами.

Все они участвуют в конкурсе. Конкурсная программа Международного фестиваля среди взрослых мастеров пройдет по семи номинациям. В каждой из них определять победителя будет профессиональное жюри.

Открытие фестиваля сегодня на Кремлевской площади в 18 часов. Закрытие и подведение итогов состоится 25 июня в 14 часов.