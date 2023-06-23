Водителя автокрана осудили за гибель стропальщика в Вологде

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Водителя автокрана осудили за смерть рабочего. Трагедия произошла в декабре 2022 года на территории садового товарищества.

Водитель повредил линии электропередач, в результате стропальщик погиб, получив удар электрическим током. Работы проводились на территории садоводческого товарищества, расположенного в Вологде. Разгрузочные работы проводились с привлечением рабочих и специальной техники вологодской фирмы.

41-летний водитель предстал пере судом. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ.

«Водитель автокрана нарушил требования безопасности и допустил подъем стрелы в непосредственной близи от ЛЭП. В результате возникла электрическая дуга, поразившая стропальщика, удерживавшего свисавший со стрелы металлический крюк. От поражения электричеством 41-летний рабочий скончался на месте происшествия», - сообщает региональное управление СК РФ.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

То сеть осужденный обязан являться на регистрацию в специализированный орган, не менять места жительства без уведомления данного органа. Приговор не вступил в законную силу.