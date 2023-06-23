Четыре рельефные иконы переданы в храмы Устюжны

Фото: Череповецкая епархия.

Как сообщает Череповецкая епархия, Епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий передал в храмы города Устюжны четыре тактильные иконы. Отныне слепые и плохо видящие смогут пальцами «читать» рельефные изображение святых. Все иконы оборудованы информационными табличками с использованием шрифта Брайля.

Они изготовлены в рамках проекта «Помочь увидеть лик святой». Проект по изготовлению тактильных икон реализуется в кафедральном соборе преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких при поддержке Фонда президентских грантов. Автором икон является диакон собора Дионисий Петров.

Сообщается, что три иконы разместят в храме Казанского образа Божией Матери в Устюжне. Еще одна - в храме святителя Василия Великого города Устюжны.