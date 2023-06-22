Вологжанин заснул за рулем иномарки в Вологодской области

Фото: УМВД Вологодской области.

Водитель заснул за рулем. 22 июня в 14:20 на 55 км автодороги Сокол – Харовск в Харовском районе произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД области, по предварительным данным, водитель мужчина вологжанин,1951 г.р., управляя автомобилем Тойота Рав 4, уснул за рулем и выехал на встречку и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Травмы получили водитель 1951 г.р., пассажиры: женщина 1950 г.р. и мальчик 2014 г.р. Ребенок госпитализирован в Вологодскую областную детскую клиническую больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.