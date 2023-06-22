Банкиры раскрыли тайну вкладов вологжан

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Стало известно сколько денег лежит на вкладах вологжан. В банках они хранят 215.9 млрд рублей: Это на 10% больше, чем годом ранее. И накопления вологжан растут. Данные приводятся на 1 мая без учета средств на счетах эскроу..

По данным вологодского отделения ЦБ, значительная часть накоплений – 95% - это вклады в рублях. При этом в национальной валюте за последний год сумма вкладов увеличилась на 11,9%, составив 205,2 млрд рублей.

Напомним, средства на вкладах застрахованы в размере 1,4 млн рублей, а доходность гарантирована.

Кстати, любопытно сравнить "кубышки" вологжан и областной бюджет. По итогам 2022 года доходы областного бюджета составили лишь 132 млрд рублей.