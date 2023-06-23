Посетители жалуются на холод в новой картинной галерее Вологды

В Вологде не снижается интерес к выставкам открытой на Мира, 34 областной картинной галереи.

21 июня, в третью среду месяца, там традиционно было бесплатное посещение для тех, кто имеет вологодскую прописку. Так что горожане устремились к прекрасному. Обычно в бесплатные среды посещает галерею не менее полутысячи человек.

Появились и новые впечатления.

"Прекрасное здание, интересные подборки картин. Но... на этажах очень холодно... Несмотря на толстовку и капюшон, завязанный шарфик, пришлось буквально пробежаться по этажам! Кстати, в январе мы ходили в эту же галерею, и чувствовали себя комфортно..."

Вопрос по "холодной атмосфере" был задан в группе ВОКГ "ВКонтакте".

Ответ последовал : "Температурная норма для сохранения экспонатов +18-22 °С. Действительно, в летнее время разница ощущается сильнее. Для комфортного пребывания в галерее рекомендуем брать с собой теплую одежду".

Общеизвестно, что так как в галерее находятся произведения искусства, в залах должна быть стабильная температура и влажность. То есть должна работать сплит-система. И она, судя по затраченным средствам, должна быть и новая, и исправная.

А пока мерзнут не только посетители, но и работники, которые находятся здесь целый рабочий день. На вопрос "Что у вас происходит?", они разводят руками.