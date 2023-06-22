В Онежское озеро впадает посиневший от нечистот ручей

Вода не отличается ни прозрачностью, ни природным цветом.

В Вытегорском районе посинела вода в ручье Вянг, впадающем в Онежское озеро. Местные говорят, что это от канализации. "В Вянге уже сто лет такая вода, а Администрации и дела нет", - говорит местная жительница.

"Первая труба канализационная течет в Вянг в районе Шестовского поля... еще в 90 годы гуляли от Новоселов к лесу... это просто сток нечистот..", - написал другой местный житель.

В администрации Вытегорского района признали наличие проблемы. Об этом сообщает портал НьюсВо.

"Да, к сожалению, проблема существует. В настоящее время проводится разработка проектно-сметной документации на новые канализационные объекты (трубы, очистные)", - ответили в администрации Вытегорского района.

И это несмотря на то, что в Вытегорском районе по берегам Онежского озера установлен режим особой охраны. На юго-восточном побережье находится охраняемый природный комплекс регионального значения "Онежский".