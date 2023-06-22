Талантливых учеников и их наставников из Череповца наградили денежной премией

Фото: официальный сайт Череповца.

Четверо олимпиадников из Череповца и их наставники получили премии губернатора - по 50 тысяч рублей. Премии вручены призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году Вологодскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады представляли 37 старшеклассников. У сборной области 22 награды: три диплома победителя и 19 дипломов призеров. Область заняла шестое место среди регионов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Неплохо выступили череповчане. Ученик школы № 10 Арсений Белов стал призером по биологии, ученик школы № 14 Всеволод Маслеников— по биологии и химии, лицеистка «АМТЭКа» Мария Коленова — по литературе, Даниил Коротков из школы № 11 вошел в число лучших на олимпиаде по экологии. Школьников подготовили педагоги: учитель биологии школы № 10 Альмира Бабушкина, учитель химии школы № 14 Наталья Житкова и учитель биологии школы № 14 Анна Шанина, учитель русского языка и литературы лицея «АМТЭК» Людмила Жукова и педагог по экологии школы № 11 Ольга Никитина.

Торжественный прием для школьников и учителей прошел в Вологде. Участникам вручили сертификаты на премию от имени губернатора и памятные подарки.