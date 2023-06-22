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НовостиОбщество22 июня 2023 10:04

В Вологде все лето будут ремонтировать улицу Герцена

Иван Чухнин

В Вологде начался ремонт дорожного полотна на улице Герцена. Подрядчиком выступает компания «Магистраль».

Работы будут проводить две бригады. Работы будут идти все лето - им предстоит заменить бордюры и асфальт от улицы Мира до тоннеля под железной дорогой.

Как обещает администрация города, на время ремонта перекрывать одну из самых загруженных транспортных артерий города не будут.

Напомним, недавно закончен ремонт моста через Шограш - как раз у тоннеля под железной дорогой. Ремонт создавал большие неудобства автомобилистам и пассажирам общественного транспорта: пробки в пиковые часы увеличивали время в пути в разы.