В Череповце ищут желающих торговать на Александровской набережной

В Череповце на Александровской набережной появятся шесть торговых павильонов. Уже запланирован аукцион, на котором будет разыграно право размещения торговых объектов.

Он пройдет в июле.

В рамках аукциона будут предложены шесть мест, где можно установить два павильона площадью 10 квадратных метров и четыре киоска площадью шесть "квадратов".

Назначение торговых павильонов - универсальное. То есть здесь будут продаваться кофе, продукты, выпечка, сувениры.

Сейчас принимаются заявки на участие в аукционе. Всего предлагается шесть мест. Победителям будет предоставлено право на использование этих павильонов на срок десяти лет с обязательной реконструкцией один раз в пять лет. Также установлено ограничение на продажу алкогольной продукции. Начальная цена аукциона - размер ежегодной платы: от 18 700 рублей.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 17 июля. Аукцион состоится 20 июля в 10 часов по адресу: проспект Строителей, 4а.