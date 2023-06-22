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НовостиПроисшествия22 июня 2023 9:38

В Оште обнаружен невзорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны

На место выезжали саперы Росгваржии
Иван Чухнин
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В ВЫтегорском районе дорожники выкопали боеприпас. Это 95-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Очевидно, это боеприпас времен Второй мировой войны. Вызванные на место обнаружения снаряда взрывотехники ОМОН определили, что находка – 95-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, прошедший через канал ствола. Такие снаряды использовали советские солдаты для ведения огня из экспериментальной пушки Ф-28 конструкции Грабина.

«После идентификации боеприпаса с соблюдением всех необходимых требований безопасности снаряд был передан под охрану сотрудникам полиции», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.