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НовостиЭкономика22 июня 2023 9:23

86 миллионов потратят на 12 автобусов в Вологде

Стартовали конкурсные процедуры по их закупке
Иван Чухнин
Фото: сherinfo.ru

Фото: сherinfo.ru

12 новых автобусов будут дополнительно закуплены для Вологды в этом году. Конкурсные процедуры на средства инфраструктурного бюджетного кредита уже стартовали. Стартовая стоимость лота составляет 86, 4 млн рублей. Это средства, сэкономленные в ходе предыдущих конкурсных процедур. Всего за 2022–2023 годы город закупил 39 новых автобусов большой вместимости на газомоторном топливе и один автобус среднего класса. Они работают в ПАТП-1.

"Планируется, что автобусы прибудут в Вологду в октябре 2023 года и уже до конца года начнут работать на городских маршрутах", — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.