В Белозерске забравшему у товарища телефон грозит 7 лет колонии

В Белозерске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, отнявшего телефон. Тот продал гаджет своей знакомой за 1500 рублей.

В дежурную часть МО МВД России «Белозерский» с заявлением о грабеже обратился местный житель 1980 г.р. Он рассказал, что в ходе застолья его знакомый, применив насилие, отобрал его сотовый телефон. Сумма ущерба составила порядка 6000 рублей.

Личность подозреваемого установлена - им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. В беседе с оперативниками злоумышленник признался, что забрал телефон. Продав добычу знакомой за 1500 рублей, вырученные денежные средства он потратил.

В настоящее время телефон изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту следователями следственного отдела МО МВД России «Белозерский» возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. «Г» УК РФ «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.