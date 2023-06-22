В Вологде врачи спасли новорожденную с редким заболеванием

В Вологде врачи областного Перинатального центра спасли жизнь новорожденной девочки с редким внутриутробным заболеванием - неимунной водянкой. Подробности рассказал главврач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков.

"Это страшный диагноз, когда все органы и мягкие ткани накапливают жидкость, и ребенок отекает. Как результат - поражение внутренних органов, невозможность самостоятельно дышать. Чаще всего такое состояние приводит к гибели ребенка. Девочка весом 4 кг внутриутробно отекла до 6 кг и не могла самостоятельно дышать. За последние 12 лет это второй случай в нашей практике", - пояснил Дмитрий Ваньков.

На связи с вологодскими специалистами всегда были коллеги из центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

Вскоре девочку уже будут готовить к выписке.

"Благодарю Маккоева Сергея Юрьевича и персонал реанимационного отделения за правильно поставленный диагноз и четкое исполнение протокола лечения и всех сотрудников, кто принимал участие в лечении ребенка под грамотным руководством Милосердова Сергея Васильевича", - написал Дмитрий Ваньков.