Вологжанку, поджегшую знакомого из-за банковской карты, будут судить

Прокуратура города Вологда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вологжанки, которая подожгла квартиру знакомого. В результате ее действий мужчина погиб. Женщину обвиняют в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Инцвидент произошел в июне прошлого года. Вологжанка обвинила знакомого в краже ее банковской карты. Она угрожала в случае невозврата поджечь квартиру, в которой он проживает.

Вологжанка пришла к знакомому ночью, вспыхнул конфликт. Дама подожгла горючие материалы в районе дивана, сообщила мужчине о пожаре и скрылась. Хозяин жилплощади был сильно выпившим и не смог спастись. Он скончался от острого отравления окисью углерода.

"В результате пожара повреждена квартира и уничтожено находившееся в ней имущество на сумму более 1 000 000 рублей, также повреждено общедомовое имущество на сумму более 400 000 руб. В целях возмещения причиненного преступлением вреда наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемой. Максимальное наказание за указанное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет", - сообщают в прокуратуре города Вологды.

Дело будет направлено в суд.