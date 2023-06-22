В Тотемском районе решают проблему медицинских кадров, обеспечивая их жильем

Только в этом году медикам в Тотемском районе дополнительно предоставили шесть квартир. За предыдущие годы врачи и медсестры Тотемской ЦРБ получили от муниципалитета 13 квартир. Об этом сообщает официальный сайт Тотемского округа. Так муниципалитет решает проблему кадров.

«Администрация Тотемского округа предоставляет медицинским работникам благоустроенное жилье или компенсирует расходы по найму жилья тем, кто арендует квартиры самостоятельно», - отмечает глава округа Сергей Селянин.

Так, в 2022 году в Тотьме приступили 10 молодых. Их торжественно посвятили в профессию. Начали работу: врач-невролог Илья Сухих, врач-акушер-гинеколог Ульяна Соболева, врач-терапевт участковый Вика Помазкова, врач-стоматолог Евгения Березина, медсестра по приему вызовов Алина Смирнова, медсестра-анестезист Анастасия Котова, рентген-лаборант Илья Токарский, медсестры Виктория Алешинцева, Маргарита Новоселова и Юлия Троханович.