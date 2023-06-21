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НовостиДом. Семья21 июня 2023 15:51

В зоне СВО погиб четырехногий товарищ череповецких росгвардейцев

Овчарка по кличке Илада попала под артобстрел
Иван Чухнин

В зоне СВО погибла овчарка из череповецкого подразделения Росгвардии. «Кинологи и служебные собаки подразделений Северо-Западного округа Росгвардии ежедневно показывают высокую результативность, как в ходе мероприятий по обеспечению общественной безопасности, так и при охране важных государственных объектов", - рассказал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев.

Кинологи со служебными собаками помогают бойцам находить схроны с оружием и боеприпасами, замаскированные фугасы, а также ведут работу по поиску диверсантов и помогают с разминированием. Нередко именно служебные собаки обнаруживают спрятанные преступниками оружие и боеприпасы.

К сожалению, есть потери: в зоне СВО во время артобстрела погибла немецкая овчарка по кличке Илада из череповецкого подразделения Росгвардии, сообщил генерал-лейтенант.