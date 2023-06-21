В Череповце судили вымогателя и изготовителя детской порнографии

В Череповце осудили вымогателя, который занимался порнографией. 22-летнему мужчине вынесен приговор: он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.163 (2 эпизода вымогательства) и пп. «а, г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Установлено, что в 2021 году молодой человек через сеть Интернет вымогал у знакомого 32-летнего череповчанина деньги под предлогом исключить насилие со стороны неизвестных лиц. Тот перечислил 32,5 тыс. рублей из 36 тыс. требуемых.

Затем молодой человек вымогал 100 тысяч рублей у 13-летней череповчанки и ее родственников, угрожая распространением интимных материалов. При этом мужчина изготовил и распространил в сети Интернет снимки несовершеннолетней потерпевшей, являющиеся порнографическими.

Потерпевшие молчать не стали. Вымогателя нашли уже в другом регионе. Он был разыскан и задержан, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда виновному, с учетом прежнем судимости за хищение, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.