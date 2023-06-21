Вологодскую черную икру повезут в Шри-Ланку

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Шри-Ланка будет четвертой азиатской страной, куда из Кадуя икорное производство будет экспортировать свою продукцию - икру осетровых. Предприятие получило разрешение на экспорт своей продукции в Шри-Ланку. Разрешение компании выдано управлением Россельхознадзора после обследования специалистами икорного цеха.

«По итогам обследования принято решение о включении предприятия в реестр экспортеров информационной системы «Цербер», дающее право экспортных поставок в еще одну страну – Шри-Ланку», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Таким образом, Шри-Ланка станет четвертой страной в Азии, куда вывозится икра. С начала этого года в Индонезию, Корею и Вьетнам уже отгружено 69 килограммов черной икры.