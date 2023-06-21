Вологжанам в кинотеатрах бесплатно покажут фильмы

Стоп-кадр кинофильма "Рябиновый вальс".

Бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне пройдут в Вологде 22 июня. Мероприятия приурочены к Дню памяти и скорби. Оба фильма связаны с историей Вологодской области. Показы состоятся в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу: Вологда, Гагарина, 6а.

13:00. «Выпускной на минном поле». 2010 г., Россия, документальный, короткометражный, военный, (12+). 26 мин.

– Документальный военно-патриотический фильм, посвященный подвигу тружеников тыла во время Великой Отечественной войны – девушек и юношей, посланных со школьной скамьи на разминирование полей в Вологодской области, – говорится в анонсе.

14:00. «Рябиновый вальс». 2009 г., Россия, военный, история, драма, (12+).

– Это история о подвиге юных саперов, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В соответствии с постановлением Госкомитета обороны в 1944-1946 годах на территории Вологодской области проводились работы по разминированию Оштинского района, освобожденного от немцев. Были подготовлены минеры – в основном это 17-20-летние девушки...