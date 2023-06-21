Вологжан предупредили о возросших рисках

Жителей Вологодской области предупредили о риске возникновения природных пожаров. Напомним, что с начала года в Вологодской области выгорело больше 25 гектаров леса. При этом сухая погода будет способствовать возникновению возгораний.

По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 20 июня на территории Череповецкого и Шекснинского районов и Кадуйского округа достигнут 4-й класс пожарной опасности. Такие условия могут привести к возникновению очагов возгорания. "В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории Череповецкого, Шекснинского, Кадуйского муниципальных образований Вологодской области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, ростом их количества и площади, увеличением количества возгораний в жилом секторе и на социально-значимых объектах", - сообщили в центре.

Жителям советуют соблюдать осторожность при посещении лесов и беречь природу. В случае обнаружения лесного пожара стоит сообщить о возгорании по телефону: 8-800-100-94-00.