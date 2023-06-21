В Кадуе с воинскими почестями похоронен Сергей Балашов

Фото: ВКонтакте, Светлана Грачева.

В Кадуе с воинскими почестями был похоронен погибший в зоне СВО Сергей Балашов. Об этом сообщает глава округа Светлана Грачева.

Сергей Вячеславович Балашов родился в семье военного. Место рождения - Украинская ССР, город Львов. Школу Сергей окончил в Череповце, жил в Кадуе, работал в охране.

Сергей Балашов отправился добровольцем в зону СВО. Ему было 52 года. У кадуйчанина осталась взрослая дочь.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Сергей Балашов награжден Орденом Мужества (посмертно).