Подозреваемого в убийстве вологодской радиоведущей будут судить в Москве

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В Москве завершено расследование по делу о зверском убийстве вологодской радиоведущей Анны Саблиной. Ее нашли погибшей в ванной квартиры, куда она заселилась с возлюбленным в новогодние праздники.

Ее спутником был 34-летний вологжанин Владимир, сын крупного бизнесмена, занимавшегося лесом в Кичменгском Городке.

ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко.

«Обвиняемый нанес пострадавшей не менее 247 ударов в область шеи, туловища и конечностей», – заявили в прокуратуре Москвы. 34-летняя женщина скончалась на месте.

Кроме статьи «Убийство», мужчина проходит обвиняемым и по статье «Угрозы применения насилия в отношении представителя власти». Когда полиция, вызванная соседями, намеревалась проникнуть в квартиру, он угрожал сотрудникам ножом.

Судить вологжанина будут в Савеловском районном суде Москвы.

Ранее, как сообщал сайт КП-Вологда, у Владимира были зарезаны сестра и ее дочь. В зверстве обвинен супруг сестры.