В Вологодском районе с воинскими почестями похоронен Александр Абросимов

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В Вологодском районе был похоронен Александр Абросимов. Боец позволил отойти товарищам, но сам погиб.

В селе Кубенское состоялось прощание с Александром Абросимовым, погибшим в военной спецоперации. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава округа Сергей Жестянников. У Александра осталась жена и дети.

«У Александра осталась жена и три дочки. С супругой Александра мы знакомы еще с осени. Тогда удалось наладить с ним потерянную связь. К сожалению, Александр не дожил до окончания срока контракта. Боец геройски погиб. Ценой своей жизни он позволил отойти сослуживцам в безопасную зону», - рассказал Сергей Жестянников.