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НовостиОбщество21 июня 2023 6:29

В Череповце 22 июня пройдет выставка ретроавтомобилей

Иван Чухнин
Иван Филинов воссоздал легендарный пулемет. Фото: Медиа 35.

Иван Филинов воссоздал легендарный пулемет. Фото: Медиа 35.

В Череповце пройдет выставка ретротехники. Машины и мотоциклы времен СССР соберут 22 июня на площади Химиков. Она посвящена дате начала Великой Отечественной войны. Участники выставки колонной проедут в парк Победы для возложения цветов.

Как сообщают организаторы, все 20 ретромашин и мотоциклов прибудут собственным ходом.

В некоторых машинах разрешат посидеть за рулем, бесплатно сделать фотографии.

«Будет ГАЗ-69 с пулеметом „Максим“. Представим автопром, который был в послевоенное время: ГАЗ-21, серию „Москвичей“, первые модели „Жигулей“ в разных модификациях. Будут иномарки конца 70-х и 80-х, несколько ретромотоциклов", — рассказывает организатор Иван Филинов.

Он обещает провести экскурсию и рассказать занимательные факты о машинах.

Выставка будет работать с 12:00 до 18:30.