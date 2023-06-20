В Вологде ловят должников

Не все вологжане аккуратно платят административные штрафы. На территории Вологды с 19 по 28 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

За 5 месяцев текущего года к административной ответственности за различные правонарушения привлечено более 7,5 тысяч граждан, сумма наложенных штрафов составила свыше 600 тысяч рублей. То есть средняя сумма штрафа невелика - 80 рублей. При этом количество неисполненных постановлений о наложении административного штрафа за данный период составило более 210.

Между тем гражданин обязан уплатить административный штраф в добровольном порядке – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. За неуплату административного штрафа предусматривается наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо назначение административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.