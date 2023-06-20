Мэр Вологды объявил конкурс клипов, посвященных городу

Мороженое от мэра города можно получить за клипы, посвященные Вологде. Конкурс в честь Дня города объявил Сергей Воропанов.

В нем будут две номинации: «Видео о Вологде» и «С днём рождения, Вологда!»

В рамках первой нужно снять вертикальный ролик с видами города, любимыми местами, достопримечательностями и опубликовать его в разделе VK-клипы и на своей странице до 24 июня.

Вторая номинация - это ролик, в котором собраны яркие моменты празднования самого Дня города. Его нужно опубликовать до 30-го числа. Чтобы ролик увидели, нужно добавить хештег #вологде876лет.

Победителей конкурса будут выбирать по количеству просмотров, лайков и комментариев. Авторы лучших видео получат в подарок летний запас вологодского мороженого.

Напомним, что свой день рождения областная столица отпразднует в эту субботу. Вологжан ждет насыщенная программа: пройдут концерты, конкурсы, фестивали, спортивные и творческие мероприятия.