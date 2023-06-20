В Великом Устюге мужчина погиб на рабочем месте

Пресс-служба СУ СК РФ.

В Великом Устюге погиб рабочий, его насмерть придавило грузом. В Великом Устюге погиб 53-летний мужчина. ЧП произошло на деревообрабатывающем предприятии. «По версии следствия, 19 июня 2023 года после 17 часов в Великом Устюге на территории деревообрабатывающего предприятия осуществлялись погрузочные работы. Упаковки груза весом более 1 тонны складировались в металлический контейнер», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда погрузчик с грузом заезжал в контейнер, одна из упаковок рухнула на рабочего. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ). Обстоятельства происшествия уточняются. Ведется следствие.