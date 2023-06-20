Власти сообщили когда откроется школа в Прилуках

Стало известно когда в Вологде откроется школа в Прилуках. Как сообщает администрация города, в сентябре 2024 года новая школа примет первых учеников. Она рассчитана на 150 мест.

Жители большого микрорайона ждали школу не один десяток лет. Дети ездили на учебу на общественном транспорте. Новое учреждение будет профинансировано по схеме концессионного соглашения.

– Это значит, что частично проект будет спонсирован за счет федерального бюджета, а часть средств город будет возвращать постепенно в течение 10 лет, – уточнил Воропанов в своем Telegram-канале.

Сейчас вовсю идет стройка. По словам властей, школа возводится с опережением графика.

Новая школа в Прилуках будет филиалом школы №9.