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НовостиОбщество20 июня 2023 9:27

Управление образования Череповца переехало на проспект Строителей

Мэр города сообщил новые телефоны новоселов
Иван Чухнин

Мэр города Вадим Германов сообщил, что управление образования мэрии Череповца переехало в здание на пр. Строителей, 4-А.

А в здании на углу проспекта Победы и улицы Гоголя больше не осталось муниципальных служащих.

Это здание передано в областную собственность - там после ремонта расположится медицинский колледж.

В управлении образования изменились телефоны. Теперь задать свои вопросы по общему и дополнительному образованию можно по номерам: 77-13-29, 77-12-68 и 77-13-28. Сотрудники отдела дошкольного образования ответят по телефонам: 77-12-82, 77-12-53 и 77-12-61.