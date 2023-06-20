Вологодскую область мониторят на предмет сибирской язвы

В Вологодской области ищут сибирскую язву. Только в 2023 году было проверено 30 скотомогильников.

"Недопущением распространения сибирской язвы» занимаются сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Это плановая работа.

Сотрудники ведомства проверили скотомогильники в Бабаевском, Белозерском, Вожегодском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Междуреченском и Усть-Кубинском округах, в Череповецком, Шекснинском и Вытегорском районах.

«Всего в Вологодской области расположены 54 скотомогильника в 14 округах и районах. Ежегодно весной и осенью осуществляется лабораторный анализ почвы с территорий сибиреязвенных скотомогильников. Результаты лабораторных исследований за прошедшие годы отрицательные, возбудитель сибирской язвы не выявлен», - рассказали в Россельхознадзоре.