Заведующая садиком в Соколе присваивала зарплату фиктивно трудоустроенных

Заведующую сокольским детским садом взяли в разработку: ее подозревают в хищении более 700 тысяч рублей бюджетных денег.

Деньги женщина израсходовала на свои нужды.

Как сообщает пресс-служба регионального управления следкома,женщина в этом году из детского салика уволилась. Следователи выяснили, что с августа 2018 года заведующая детским садом не менее 5 раз оформляла фиктивное трудоустройство работников, которым начислялась заработная плата. Выплаты руководитель учреждения присваивала.

Растрата была выявлена в ходе следственных мероприятий. В отношении 44-летней заведующей возбуждено уголовное дело. В управлении следкома также пояснили, что в настоящее время принимаются меры к погашению ущерба.