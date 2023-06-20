На Вологодчине продолжают закрываться сельские школы

В Вологодской области продолжают закрывать школы. В Никольском районе закрыли Вахневскую школу, где обучалось 22 ученика. Об этом сообщает портал НьюсВо.

Школа появилась в середине 70-х годов прошлого тысячелетия и столетия. Это кирпичное трехэтажное здание, средняя численность учащихся долгие годы была до 300 учеников. Но люди уезжали, количество учеников сокращалось. Для властей она оказалась нерентабельна.

В администрации Никольского района так и пояснили, что основанием для реорганизации Вахневской школы является маленькое число учеников. И привели экономические выкладки. "В текущем учебном году в школе обучается 26 человек, на 1 сентября нового 2023-2024 учебного года контингент составит 22 человека. Затраты на обучение одного ученика в год по школе составляют 443 132 рубля. В среднем по району - 168344 рубля. Средняя наполняемость в классе составляет 4,4 человека. По району наполняемость – 12,6 человек, по штатному расписанию численность работников школы - 22,2 штатные единицы. Количество обучающихся на 1 педагогического работника в 2023 – 2024 учебном году составит 2,4 человека. На сегодняшний день в школе все дети находятся на подвозе из близлежащих деревень".

Детей будут возить школьным автобусом в Аргуновкую школу, расположенную в 10 километрах от Вахневской школы.

Как сообщал портал NewsVo, в деревне Ильинское Великоустюгского района закрывается школа из-за отсутствия учеников, а в одной из школ Тотемского района отпраздновали последний звонок для единственного выпускника.

В последнее время в Вологодской области наблюдается спад рождаемости.