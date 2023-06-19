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НовостиОбщество19 июня 2023 15:45

Вологодский губернатор обозначил сроки строительства Некрасовского моста

Сейчас на площадке работают архитекторы
Иван Чухнин

В Вологде готовятся к крупной стройке - к возведению Некрасовского моста.

Первые сваи забьют уже этим летом, в августе. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников, сейчас ведутся археологические изыскания. "Сейчас собирается строительный городок, и в августе начнут забиваться первые сваи под мостовое сооружение", — сообщил губернатор.

Завершение работ намечено на конец 2026 года. К тому времени платируется возвести возвести мостовое сооружение и реконструировать участок улицы Некрасова от моста до улицы Чернышевского, а также построить новую магистраль до Белозерского шоссе.