Вологодский губернатор обозначил сроки строительства Некрасовского моста

В Вологде готовятся к крупной стройке - к возведению Некрасовского моста.

Первые сваи забьют уже этим летом, в августе. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников, сейчас ведутся археологические изыскания. "Сейчас собирается строительный городок, и в августе начнут забиваться первые сваи под мостовое сооружение", — сообщил губернатор.

Завершение работ намечено на конец 2026 года. К тому времени платируется возвести возвести мостовое сооружение и реконструировать участок улицы Некрасова от моста до улицы Чернышевского, а также построить новую магистраль до Белозерского шоссе.