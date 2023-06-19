В Вологодской области новое громкое назначение

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В правительстве Вологодской области - новое назначение. Главным государственным ветеринарным инспектором региона, начальником Управления ветеринарии Вологодской области стал Сергей Воропаев. Ранее он руководил Вологодской городской ветеринарной станцией. Сергей Воропаев имеет большой опыт управленческой работы, его стаж в ветеринарии - более 20 лет.

О его назначении сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Олег Кувшинников. Он поставил первоочередные задачи: «Перед вами поставлены задачи: обеспечить безопасность на объектах повышенного биологического риска, подконтрольных ветеринарной службе; усилить контроль за производством качественного и безопасного в ветеринарном отношении продовольственного сырья; обеспечить меры по профилактике птичьего гриппа и африканской чумы свиней, недопущению их распространения на территории Вологодской области».