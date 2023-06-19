Вологодский водитель изнасиловал пассажирку по дороге домой

В Вологде арестован 60-летний горожанин. Он подозревается в изнасиловании. Как сообщает региональное СУ СК РФ, на прошлой неделе мужчина возвращался на машине со знакомой из другого города и изнасиловал ее.

«Днем 13 июня 60-летний житель областного центра возвращался из поездки в другой город на своем легковом автомобиле вместе со своей знакомой. В Грязовецком округе, остановив транспортное средство, мужчина, угрожая расправой, изнасиловал и совершил иные насильственные действия в отношении пассажирки», - пояснили в ведомстве.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. В отношении вологжанина было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». По горячим следам были собраны улики, подтверждающие причастность мужчины к преступлению.

По ходатайству следствия мужчина арестован.