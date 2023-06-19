В Харовске собака искусала ребенка, владелица поплатилась

Во дворе Харовска на ребенка напала собака. Инцидент произошел в нынешнем январе. Мальчик получил травму предплечья. Родители были вынуждены обратиться к врачам, ребенок проходил длительное лечение.

В итоге родители обратились с заявлением в прокуратуру. Была проведена проверка. Выяснено, что владелица оставила собаку без контроля.

В суд было направлено исковое заявление о компенсации морального вреда. Все требования полностью удовлетворены.

Потерпевшей стороне выплачено 50 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Как оказалось, нападение собак на людей в Харовске, дело обычное. В паблике Харовск-онлайн появилась информация: "Вчера вечером собака на улице Пустораменской, напротив улицы Болотной, набросилась на мою подругу. Прошлым летом другой пес буквально уронил мою двоюродную сестру. До этого, еще один, травмировал мою другую родственницу. Я год назад ехала на велосипеде, мне собака прокусила сапог ( у школы, на улице Вокзальной). Все эти собаки - хозяйские! Просто они, как в старые добрые времена, на свободном выгуле..."

Автор предлагает продолжить судебную практику против нерадивых хозяев: "Но добрые времена, я думаю, прошли... Я думаю, судебную практику нужно продолжить..."