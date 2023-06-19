Энергетиков оштрафовали на 300 тысяч рублей за неисполнение договора в срок

Вологодское УФАС оштрафовало АО «Вологдаоблэнерго» на 300 тысяч рублей. На них нажаловалось ООО «Альтернатива»: с сетевой организацией был заключен договор.Но АО «Вологодаоблэнерго» нарушило сроки технологического присоединения - увеличения мощности, административного здания, расположенного в Вологде на улице Мира, 15. Согласно заключенному договору, срок подключения к электросетям этого здания истек 22 апреля 2021 года.

Далее сторонами было заключено дополнительное соглашение. Документ продлевал сроки до 02 февраля 2023 года.

Однако и на эту дату сетевая организация не выполнила свои договорные обязательства. . Такие действия энергетической компании негативно отразились на деятельности ООО «Альтернатива».

По итогам рассмотрения жалобы служба назначила административный штраф в размере 300 тысяч рублей.

Средства должны быть уплачены в федеральный бюджет Российской Федерации.