Трое подростков съездили в Череповец,чтобы ограбить женщину

Трое подростков из Вологды съездили в Череповец, чтобы ограбить женщину. Товарищи нашли в интернете объявление о продаже айфона 12-й модели, позвонили продавцу и договорились о встрече.

Один из них на своем автомобиле отвез их из Вологды в Череповец. Двое других поднялись в квартиру, отвлекли хозяйку и украли телефон.

Но владелица сразу же заметила пропажу и позвонила в полицию.

Действия вологжан квалифицированы как грабеж — открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ребята попали под суд. Подростки ранее не привлекались к уголовной ответственности, они вернули похищенное, признали вину. В итоге суд назначил условное наказание.

Владелице айфона грабители выплатили 40 тысяч рублей за моральный ущерб, сообщила прокуратура Череповца.