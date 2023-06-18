Ночное купание в реке Мологе закончилось трагедией

В Устюжне в реке Молога обнаружено тело молодого человека. СУ СК сообщает, что Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится доследственная проверка.

По информации следствия, около 22 часов 17 июня в городе Устюжне в реке Молога утонул 25-летний горожанин. О происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы, которые пытались спасти мужчину и затем вытащили его тело на берег.

Известно, что при осмотре тела следов насилия и борьбы не выявлено. Очевидцы отрицали какой-либо конфликт с участием погибшего, поясняя, что тот решил искупаться и поплыл к другому берегу. Назначена судебная экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.