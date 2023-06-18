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НовостиПроисшествия18 июня 2023 20:46

Под Вологдой лошади остались без крыши над головой

В конном клубе сгорела конюшня
Иван Чухнин

Под Вологдой произошел крупный пожар: возле поселка Молочное загорелась конная ферма. Здание, где размещались лошади, уничтожено огнем.

«На момент возникновения пожара животных внутри не было. В настоящее время открытый огонь потушен, идёт проливка и разбор конструкций», – отметили в ГУ МЧС России по Вологодской области.

Здание находилось в аренде у конно-спортивного клуба «Кентавр». На территории осталась еще одна конюшня, туда и разместят погорельцев.

На расписание тренировок ЧП не повлияет, заверили в клубе.