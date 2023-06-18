В Череповце бригады скорой помощи обеспечили гаджетами

В Череповце 30 бригад скорой обеспечили гаджетами. У них появились электронные планшеты, подключенные к специальной системе. Врачи и фельдшеры легко получают полную информацию о пациенте: имя, точный адрес, контактный номер, жалобы, наличие хронических заболеваний. Все эти данные выясняет диспетчер, он заносит информацию в карты вызова. При помощи планшета можно проконсультироваться со старшим врачом смены. Планшет значительно упростил работу по приему вызова и подготовке отчетов. "Заполнять электронную карту пациента гораздо удобнее, чем писать от руки на бумаге, к тому же порой работаем в дороге", - говорят медики.

Есть возможность автоматически отправлять вызовы врачам из поликлиники. Со временем будет проще в электронном виде передавать информацию и документы смежным службам, например, полиции и МЧС.

Скорая помощь постепенно переходит на электронный учет расхода медикаментов, и стационары скоро обещают перейти на электронный документооборот.

Планшеты купили по программе цифровизации скорой помощи.

Есть и нарекания: пока информационная система не всегда работает стабильно.

Проект развивают департаменты здравоохранения и цифрового развития. .

В перспективе - создание единого диспетчерского центра оказания скорой помощи. Это позволит централизовать и автоматизировать прием вызовов и их передачу выездным бригадам.