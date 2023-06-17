В Череповце горел "Магнит" на улице Ломоносова

Фото: cherinfo.ru

В Череповце горел один из магазинов торговой сети «Магнит». Торговая точка расположена на улице Ломоносова, 10. На многочисленных фотографиях виден открытый огонь, пожирающий обшивку здания.

Происшествие случилось 16 июня около 19 часов. "Мы эвакуировали десять человек, это сотрудники магазина и посетители. Пострадавших, к счастью, нет. На ликвидацию пожара ушло девять минут, работали шесть человек личного состава и три единицы техники. Огнем повреждено 15 квадратных метров фасада", - прокомментировал ЧП начальник службы пожаротушения второго пожарно-спасательного отряда Сергей Голдобин.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Фото: Алексей Аверьянов, ВК.