За покушение на убийство вологжанин сел на 3,5 года

В Вологодской области судили буйного рыбака. Он с ножом бросился на двух незнакомых людей.

Преступление было совершено в октябре 2022 года в Кирилловском районе. На берегу Волго-Балтийского канала в рыбацких домиках отдыхали две рыбацкие же компании. После рыбалки он праздновали - выпивали за рыбачье счастье. Однако в итоге всё закончилось печально.

«В ходе возникшей неприязни 39-летний вологжанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и поочерёдно ударил им двух ранее незнакомых людей. После этого очевидцы пресекли насилие и обезоружили злоумышленника», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Пострадали рыбаки 38 и 39 лет. Они остались живы - медики сумели им оперативно помочь.

А мужчину задержали. Его судили по статье "покушение на убийство" и "причинение тяжкого вреда здоровью". Рыбак сел на 3,5 года лишения свободы в колонию строгого режима. С него взыскано в пользу потерпевших 450 тысяч рублей