Похолодание идет на Вологодчину с резким падением ночных температур

В Вологодской области похолодает. Это коснется, главным образом, востока. И связано с тем, что туда устремится поток холодного арктического воздуха.

На востоке ночью температура упадет до +1 градуса. На западе и в центре региона - от 6 до 11 градусов выше нуля.

В регионе в целом похолодает и днем. Северо-восточный ветер принесет прохладу до 15 градусов в восточных районах до 22 градусов на западе. Такая температура ожидается и в субботу, и в воскресенье.

Ночь на понедельник для дачников снова будет напряженной: на востоке температура обещает быть близко к нулю. По информации вологодского Гидрометцентра, ближе к середине следующей недели возможны небольшие дожди.