В Вологодской области горела деревня Скородумка

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области.

В Грязовецком районе едва не выгорела деревня Скородумка. Огнем уничтожено 7 хозяйственных построек.

15 июня в 11 часов 21 минут поступило сообщение о возгорании: Грязовецкий округ, Юровское т/у, д. Скородумка, ул. Центральная, вблизи дома 58. Горели десять деревянных хозяйственных построек и одной бесхозной постройки. Общая площадь пожара – 192 кв. м.

В итоге сгорело 7 хозяйственных построек на площади 122 кв.метров. Повреждены 4 хозяйственные постройки на площади 70 кв. м. В ликвидации участвовали 6 единиц техники, 16 человек личного состава. Предварительные причины произошедшего - неосторожное обращение с огнем со стороны или поджог, сообщает пресс-служба МЧС.